法人：政策紅利發酵 陸股可望擺脫谷底區

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）中國股市自4月低點至今漲幅多超過1成，投信法人表示，在穩經濟政策陸續落地及監管鬆綁等利多帶動下，估值偏低的A股已浮現「政策底」，隨著解封帶來復工復產，將可進一步提振市場投資信心及產業基本面復甦。

Amundi鋒裕匯理研究所新興市場總經暨策略研究部表示，投資人開始關注亞洲相較於其他區域的經濟週期與政策分歧程度，特別是中國維持較寬鬆的貨幣政策，並進一步擴大財政刺激措施，讓中國經濟政策走出一條自己的路。

以亞洲股票市場而言，若各國浮現擴大刺激政策的跡象，加上目前不乏吸引力的投資評價，屆時對亞洲股市的觀點將轉趨正面；另一方面，利率攀升則促使投資人對亞洲信用債市維持審慎態度。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，依2004年以來5次的歷史經驗，政策實際落實至終端市場約一季左右時間，而股市往往提前反應政策利多；從近期市場風險偏好逐步獲得提振可知，近期盤勢均顯示市場底部浮現，不論上證指數或滬深300指數距離4月27日低點已有約一成漲幅，有機會成為近期政策底部。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，從過去歷史經驗顯示，官方不斷發出利多政策，意味著政府並不樂見股價持續走低，加上股市估值便宜，歷史性底部特徵已現；6月起隨著上海解封而來的復工復產，將進一步提振市場投資信心及產業基本面復甦。

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不過，徐百毅提醒，目前內外部仍有不確定因素，包括調控政策成效、政策可預測性、對民營經濟的友好度，以及外部政經環境變化等，都將影響未來股市回升幅度與持續時間。

張玉佩觀察，A股此波領漲類股主要為景氣度高、首季業績動能強的領域，包括上游原材料的煤炭、有色金屬、石油石化等，以及汽車、新能源車、軍工、半導體等；預期第2季業績能維持高成長，且受惠政策刺激與業績修復彈性較大的族群，如太陽能、軍工、醫藥專業醫藥委託開發暨生產製造（CDMO）、煤炭、半導體等，將持續成為資金聚焦板塊。（編輯：黃國倫）1110612