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財部國營事業不動產減租延至年底 金額累計近5億元

2022/6/14 17:39
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（中央社記者張璦台北14日電）本土疫情持續影響民生，財政部所屬國營事業出租房舍及土地減租2成措施，第3度延長實施至今年12月底；累計實施期間3年，預估減租金額達新台幣4.89億元。

財政部國庫署今天召開例行記者會指出，因應COVID-19疫情影響，為減輕民眾負擔，台灣銀行、台銀人壽、台銀證券、土地銀行和台灣菸酒公司等財政部所屬國營事業所有出租房舍及土地，減租2成措施再度延長至今年12月底，由各國營事業主動辦理租金減收，不需由承租人提出申請。

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國庫署表示，財政部所屬國營事業所有出租房舍及土地，自民國109年1月起實施租金減收措施，截至今年6月止，累計租金減收戶數約2010戶，減租金額約4.15億元。

國庫署進一步說明，這次租金減收2成再度延長至今年12月底，依各國營事業預估，今年7月至12月租金減收戶數約1966戶、減租金額約7381萬元，合計預估減租金額4.89億元，希望藉此減輕承租人繳租壓力，協助相關企業及民眾度過疫情難關。（編輯：張均懋）1110614

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