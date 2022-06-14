大同：聚焦綠能、智慧儲能及電動車動力系統

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（中央社記者潘智義台北14日電）大同公司董事長王光祥今天在股東會表示，將持續聚焦核心業務，朝綠能、智慧儲能及電動車動力系統方向轉型。

大同股東會未開放採訪，但透過新聞稿說明，太陽能光電系統累計至去年底已建置超過211百萬瓦（MW），今年底累計目標將達到312MW；儲能系統去年10月已累計完成商轉儲能系統雙邊合約型為1MW，日前競價為4MW，今年度積極規劃與建置至少50MW大型儲能系統建置案，預計明年第1季上線運轉，並計畫在2025年達到300MW規模。

王光祥指出，大同智慧電表擁有國內業界最完整產品線，在日本、泰國、馬來西亞等國際市場陸續有所斬獲，正積極布局東協市場。

大同表示，電力事業則投入特高壓電力產品等生產設備，與國外配電品牌策略合作，陸續開發智慧化、環保低能耗新產品，搶攻台電電廠機組增設及風能、太陽能等再生能源升壓站建置的市場商機。

大同電纜事業已投入高階網路線等生產設備，以迎接未來5G設備高傳輸量的市場需求。馬達事業則繼續研發超高效率產品。

大同統計，110年度合併營收新台幣296.04億元，母公司稅後淨利36.72億元，與109年稅後淨損10.76億元相較，轉虧為盈，大幅成長超過4倍之多，達47多億元，每股稅後盈餘（EPS）1.57元，創近10年獲利新高。同時，在新經營團隊掌舵下，110年第2季到111年第1季，母公司連續4個單季獲利，為10餘年來首見。

大同強調，除本業受惠於電力事業需求帶動相關產品挹注收入外，投資事業方面，尚志資產大同莊園一期截至110年底累計營收91.13億元，大同莊園二期已於109年第3季預售完銷，總銷金額約25億元，預計112年2季完工交屋挹注母公司營收及利潤。

大同說明，關係企業，連續20年獲利且穩定配發股利的大世科110年合併營收42.72億元，每股稅後盈餘（EPS） 2.01元。

大同111年第1季合併營收76.6億元，年增16.7%；母公司獲利5.23億元，年增273.8%，EPS 0.22元，較110年同期每股稅後虧損0.13元增加了0.35元，不但寫下3年同期新高，也創下連續4季獲利的紀錄。（編輯：翟思嘉）1110614