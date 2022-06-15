新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別

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（中央社記者蘇思云台北15日電）央行表示，新台幣自民國38年6月15日發行以來，今天屆滿73週年，央行過去為慶祝新台幣發行50週年，曾發行50元塑膠鈔券，也是央行目前唯一一次發行過的塑膠鈔券，限量印製3000萬張，但民眾都捨不得拿出來使用。

中央銀行今天在臉書粉專分享新台幣發行歷史。為了慶祝新台幣發行50週年，央行曾在民國88年6月15日發行50元塑膠鈔券。

央行表示，50元塑膠鈔券的正面主題，是代表新台幣發行歷史的「最早版式一元券與華三版一百元券」縮圖，以及代表台灣經濟、交通、科技發展的圖案；背面主題則是中央銀行大樓，以及象徵中華文化的傳統圖飾。

央行指出，這張紀念性質的塑膠鈔券雖然可在市面上流通，卻幾乎沒有民眾在交易時拿到過，因為大家都留當紀念，捨不得拿出來使用。因為這也是央行迄今唯一一次發行過的塑膠鈔券，限量印製3000萬張。

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央行表示，塑膠鈔券首見於1988年的澳洲，近年來使用塑膠鈔券的國家日益增加至逾30國，澳洲、紐西蘭、加拿大、英國等國，甚至已全面採用塑膠鈔券。

央行解釋，塑膠鈔券的耐用年限較紙鈔長約2.5倍，對環境也較友善，使用期限長，有助於降低對全球暖化的影響，且作廢的塑膠鈔券可再生使用，製成花盆等塑膠容器，還能擁有較為複雜的防偽設計，使用上更為安全。不過，加拿大、斐濟的經驗卻顯示，塑膠鈔券有不耐高溫等缺點。（編輯：林淑媛）1110615