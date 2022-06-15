詮欣受惠自駕及5G雲端運算設備需求 今年獲利拚翻倍

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）詮欣公司今天召開股東會通過配發2元現金股利，董事長吳連溪表示，2022年為充滿變數與挑戰的一年，受惠自動駕駛及5G雲端運算設備需求推動，下半年將優於上半年，全年獲利翻倍目標維持不變。

詮欣2021年營收新台幣15.59億元，稅後盈餘1.46億元，每股盈餘（EPS）為2.02元，與前一年度2.01元相當。今年第1季營運顯著成長，單季營收來到4.82億元、年增43.62%；毛利率約33%，較2021年同期增加3至4個百分比，稅後淨利7200萬元、年增237%，每股盈餘0.91元。

展望今年，吳連溪表示，2022年充滿變數與挑戰，依舊看好市場在自動駕駛系統及5G雲端運算設備長期需求，全年獲利翻倍目標維持不變，看好下半年營運表現將優於上半年，預期在新技術、新訂單、新產能挹注下，可望帶動獲利逐年成長。

詮欣近年積極布局自動駕駛系統（ADAS）、工業用（IPC）及網通（Telecom）類產品，尤其在訊號傳輸類車用連接器已深耕十幾年，在模具、自動機台與產品檢驗分析軟體與測試等相關設備皆已投入相當的資本支出與研發成本，目前順利取得8家車廠相關的VDA6.3 稽核，因此能夠領先國內其他廠商打入美系電動車廠ADAS供應鏈。

詮欣表示，今年下半年出貨品項將從1顆連接器增加為5顆連接器，有助提升詮欣在汽車自動駕駛供應鏈地位，推估在搭上ADAS帶動汽車智能化以及電動車系列產品線出貨量增加之下，未來3年車用營收占比將呈現倍數成長。

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近兩年，在疫情衝擊下促使製造業加速朝完全自動化與機器互聯網作業邁進，消費市場也增加對人機介面自動結帳POS機與無人搬運車使用，進一步推動IPC工業電腦產品應用趨勢，詮欣近幾年在IPC等相關產品營收占比約當5成，預期未來3至5年將朝營收成長10%至15%為目標努力。

網通產品部分，詮欣指出，隨著封城所造成不利影響逐漸退去後，預期在5G及雲端資料中心相關應用基礎建設與硬體設備強勁需求下，將帶動交換機、路由器、基地台與資料中心在高速傳輸訊號及影像傳輸的連接器與線束訂單增加，整體營運在產品組合優化、成本轉嫁效益及製程改善下，獲利成長可期。（編輯：張均懋）1110615