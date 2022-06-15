北美生技展恢復實體展 台灣7大學研單位秀創新能量

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）2022北美生物科技大展（US BIO）13日起在美國聖地牙哥登場，生技中心今年配合經濟部規劃「台灣學研專區」，串連7大學研單位秀出創新能量。

受到COVID-19疫情影響，2022北美生物科技大展（Bio International Convention）連續2年採線上舉辦後，今年首次恢復舉辦實體展會，共吸引來自全球765家國際廠商參展、3000多家產學研單位參與1-on-1國際商機媒合會。

生技中心今年配合經濟部技術處規劃「台灣學研專區」，以「Team Up with Taiwan」串連7大學研單位成果，於US BIO大會上與全球生技廠商實體交流，洽談技術移轉與合作開發，讓台灣的國際能見度持續攀升。

生技中心執行長吳忠勳表示，2022 US BIO大會推出包括基因與細胞治療、AI與大數據、新冠疫情後在疫苗與藥物生產等全球熱議及關注的議題。

在經濟部技術處持續挹注資源下，生技中心積極投入癌症新藥與精準醫療技術的開發，今年展出新一代抗CD73高表現癌症藥物、最夯核酸藥物產製技術及CHO-C蛋白質藥物量產平台，向國際展現多年來生技中心創新研發的重要成果。

生技中心指出，隨著癌症治療藥物發展日新月異，生技中心推出新一代抗CD73高表現癌症藥物開發成果。CD73為新型免疫抑制蛋白，其酵素活性在腫瘤生長和轉移具關鍵作用。在腫瘤微環境中，CD73的高度表現會抑制免疫細胞的活化，而讓腫瘤細胞免受免疫攻擊。因此調控CD73活性，被視為癌症免疫治療的重要策略。

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生技中心也積極投入mRNA關鍵技術開發，特別是在mRNA產製的關鍵技術，包含mRNA IVT（胞外轉錄） 製程、LNP（脂質奈米微粒） 劑型及 AAV 病毒載體生產平台等。目前多項技術已突破瓶頸，達到試量產規模，預計在US BIO展中鎖定國際mRNA藥物開發廠商，推廣生技中心在mRNA及LNP少量多樣的試量產技術。

在CHO-C技術平台部分，生技中心表示，CHO-C蛋白質藥物量產平台已是可以提供產業服務的專有技術，2019年獲得最佳產業創新獎；2021年獲得日本最大CRO公司肯定共同簽訂MOU及後續的委託服務合約。至今在國內外已完成兩項非專屬授權、14項委託生產與細胞開發服務，挾帶強大的技術服務能量，這次於US BIO展出為此平台持續搶攻全球生物藥製造市場。（編輯：蘇志宗）1110615