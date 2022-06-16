宏碁子公司聯永基搶進E-Bike平台 獲歐洲多國採用

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（中央社記者吳家豪台北16日電）宏碁子公司聯永基提供電動輔助自行車（E-Bike）電控模組，今天宣布與國際自行車組車大廠愛地雅、LED大廠立碁電子攜手打入共享E-Bike平台，已獲歐洲多國服務營運商採用。

聯永基發布新聞稿說明，隨著環保意識抬頭，碳權議題逐漸受到重視，有別於傳統的交通工具，由電力輸出的電輔車凸顯在環保上的優勢，逐漸成為歐美國家民眾除汽車外的第2種主要交通工具。

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聯永基提供可以調整參數的App，以優化各大自行車品牌所訴求的騎乘感受。此次結合立碁電子在LED燈上的產品研發，將LED省電且多樣的特色應用在E-Bike車燈上，再搭配愛地雅一條龍的組車製程技術，並導入自動化機器人提升生產品質及效率。

聯永基總經理葉育斌表示，E-Bike為電子控制與自行車兩方面技術相融合而成的新世代產品，因此在E-Bike競賽中，將會是一場團隊競賽而非強者獨拿，如何將這兩者技術進行交融與平台共享，將是勝負關鍵。（編輯：趙蔚蘭）1110616