台勝科下半年接單滿 全年拚賺逾1股本

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（中央社記者張建中新竹17日電）半導體矽晶圓廠台勝科董事長林健男今天表示，目前產能滿載，下半年訂單也已接滿，全年獲利將力拚賺進超過1個股本。

台勝科今天召開股東常會，林健男說，疫情改變所有人的生活型態，也帶動企業與個人採用雲端的趨勢，加上人工智慧、元宇宙及電動車的興起，皆需要大量且穩定的高速運算與資料中心，進一步推升對矽晶圓需求。

林健男表示，依據日本勝高（SUMCO）最新預測，2022至2026年全球12吋矽晶圓需求年平均成長率達9.4%。在供給面，因矽晶圓產業擴建無法及時滿足需求，邏輯、記憶體用12吋矽晶圓短缺情況加劇，將無法供貨給長約以外客戶。

林健男說，12吋矽晶圓2022年供給缺口將約3%，2023年缺口將進一步擴大至10%，另外，8吋矽晶圓供不應求情況也將持續。

進入後疫情時代，林健男表示，疫情加上地緣政治風險，半導體產業的重要性將提升到前所未有的高度，未來產業布局形式將更加分散，伴隨而來的將是當地供應鏈體系重新建立的重要課題。

隨著遠距上班、線上教學、5G及人工智慧（AI）等產業蓬勃發展，半導體業積極擴廠，矽晶圓需求強勁，台勝科去年營收攀升至新台幣122億元，每股純益（EPS）達3.64元。

林健男說，今年第1季台勝科全面調漲矽晶圓售價，且8吋、12吋的長約比重大幅攀升，加上不斷追求製程改善，降低成本，季營收達37億元，每股純益2.58元。

林健男表示，第2季雖然消費性產品需求放緩，不過在車用、5G等驅動下，客戶對矽晶圓需求持續強勁，台勝科目前維持滿載生產，預期第2季營收及獲利可望優於第1季水準。

展望下半年，林健男說，台勝科接單已滿，且售價可望高於上半年，預期下半年業績將比上半年好，全年獲利將力拚賺進超過1個股本。

為滿足市場對矽晶圓的強烈需求，林健男表示，去年11月宣布投資282億元，擴建12吋矽晶圓廠。目前缺工缺料嚴重、設備交期拉長、原物料上漲，確實造成投資成本增加。

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林健男強調，台勝科將逐一克服困難，希望能如期於2024年完工投產，與客戶攜手共同壯大台灣半導體產業，創造雙贏。

針對市場需求的急迫性，林健男表示，現有12吋矽晶圓廠將持續推動去瓶頸工程，以增加產能10%為目標。台勝科將持續引進SUMCO先進技術，同時藉由深化AI、數位轉型及自動化，以邁向智慧工廠為目標。目前台勝科AI已完成14案，下半年將持續進行8案，估計每年效益2.5億元。（編輯：楊凱翔）1110617