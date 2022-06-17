杜絕中國產品洗產地 經濟部：太陽能模組需產地證明

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）為杜絕中國製太陽能模組「洗產地」疑慮，經濟部國際貿易局今天公告，要求日後進口的太陽能模組，都需檢附太陽能電池的產地證明，或檢附非大陸地區產製的文件或切結書，才能進入台灣市場。

經濟部原本規定，允許自海外進口太陽能模組產品，但禁止輸入來自中國的太陽能相關物品。然有業者去年起開始大量申請進口價格較低廉的東南亞產品，引發國內業者質疑有中國產品「洗產地」的疑慮。

貿易局今天公告，即日起修正貨品號列8541.40.30.00-6的「太陽電池」，以及貨品號列8541.40.40.00-4 「其他光伏打電池，不論是否組成模組或製成板狀者」列入規範。

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根據貿易局公告內容，未來上述產品若未檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明文件，或未檢附模組及其電池非大陸地區產製的文件或切結書，均屬不得進口之貨品。

海關統計資料顯示，台灣今年第一季太陽能模組進口金額高達約1684.8萬美元，高於前4年的進口量總額1307.6萬美元；因此國內業者擔憂有中國太陽能模組產品自東南亞「洗產地」。（編輯：蘇志宗）1110617