美升息3碼散戶出逃 台股兩天融資減肥逾87億元

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（中央社記者潘智義台北17日電）美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼，波及全球股市，台股16日下跌，融資餘額新台幣2355.4億元，單日大減49.45億元，今天融資餘額2316.98元，再減38.41億元，兩個交易日合計減逾87億元。

美國勞工部公布5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，高於市場預期，突破4月的年增率8.3%；CPI公布後，美股連續重挫，台股跟著大跌。

美國公布CPI後，台股隨美股連續大跌，代表多方的融資餘額未同步大減，16日凌晨聯準會宣布升息3碼之後，台股再隨美股下挫，引發散戶賣壓，融資餘額大減，今天融資餘額再減。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，昨天外資小額買超，但自營商大賣，並非停損，主因權證避險部位減碼，散戶則是融資停損，造成融資迅速減肥。

黃國偉指出，美聯準會（Fed）升息3碼帶動股市大跌，技術面轉弱，引發昨天散戶出現停損賣壓，並延續至今天，造成融資連續兩天大減。（編輯：張均懋）1110617