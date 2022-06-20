山屋加壓艙遭破壞 內政部擬修法提高罰則

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北20日電）內政部營建署今天表示，山屋提供的加壓艙（PAC），提供民眾高山症時可以自行操作以減緩症狀，呼籲民眾發揮公德心勿破壞設施，目前也在規劃修法，針對惡意破壞公用設備的行為將提高罰則。

媒體報導位於雪霸國家公園的素密達山屋，山屋設置的加壓艙（PAC）遭人塞進廚餘垃圾以致零件汙染，經過志工緊急清潔、搶救、測試，確認回復正常使用功能。

內政部營建署今天發布新聞稿，山友的行為可能毀壞搶救人命的設備和設施，呼籲山友應愛惜山屋內的加壓艙設備，勿任意破壞，以利設備正常使用，如果有發現任何設施設備損害時，應即時通報各國家公園管理處緊急處理。

營建署表示，一般民眾多數都在中低海拔環境生活，登山時身體無法適應高海拔特殊環境而造成不適，隨著高度上升，導致大氣壓力下降，氧氣的分壓降低，當人體無法適應缺氧環境時，就會產生高山症的頭痛、頭暈、厭食、失眠、噁心等症狀，嚴重者甚至引起肺水腫造成昏迷或死亡。

因山區偏遠救援不易，國家公園內有31處山屋放置攜帶型加壓艙（PAC）供民眾緊急高山症時自行操作。

營建署表示，加壓艙是供出現嚴重高山症（高海拔肺水腫、高海拔腦水腫等）的登山民眾減緩症狀的重要工具。加壓艙不需電力，只需要用腳踩加壓幫浦，可適當舒緩高山症患者的不適，爭取更多下山的時間，山友使用後務必小心摺疊好，避免刮傷及保持乾燥等，並妥善放入藍色桶子保存，讓更多山友可以使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

營建署指出，近年山域事故中，「高山症」發生率偏高。這些放置在高山上的加壓艙，都是志工克服萬難以背運方式置放供民眾使用，並且成功救援無數民眾。

營建署表示，相關設備如果發現蓄意破壞者，除了國家公園法第13條及雪霸國家公園區域內禁止事項第14點裁罰新台幣3000元外，目前正在修正國家公園法草案，對惡意破壞公用設備的行為將提高罰則以加強嚇阻效果。（編輯：蘇志宗）1110620