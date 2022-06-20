迎疫後商機 凱撒飯店結盟東森購物

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（中央社記者江明晏台北20日電）迎接疫後復甦商機，東森購物宣布與凱撒飯店異業結盟，提供雙向消費優惠，期待透過跨產業連結，互相導客、開發新客源，挹注營收成長。

儘管疫情持續，但隨著各國陸續推行與病毒共存，邊境管制將逐步鬆綁，7月15日國旅補助啟動，加上暑期即將到來，觀光產業樂觀看待第3季的疫後復甦商機。

凱撒飯店連鎖與東森購物今天發布新聞稿宣布，開啟異業合作，凡東森購物會員到凱撒飯店連鎖旗下指定飯店住宿享85折優惠，指定飯店用餐享9折優惠，而飯店住客加入東森購物會員則能享500東森幣回饋，活動到9月底止。

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凱撒飯店連鎖旗下已有10間飯店，所屬飯店房間數達3000多間，為全台最大連鎖飯店之一。這次與東森購物合作的台北凱達大飯店及阿樹國際旅店是凱撒飯店連鎖2017、2018開幕的新品牌飯店。

觀光產業歷經疫情衝擊後，儘管面臨困境，業者也積極藉此轉型力推創新OMO新零售模式，積極以異業合作共創商機，東森購物擁有近千萬名會員，同時善用大數據分析消費者行為，掌握喜好觀光旅遊、享受美食的族群輪廓，而凱撒飯店連鎖首度與電商平台開啟合作，雙方品牌異業合作，也能互相導客，開發新客源。（編輯：趙蔚蘭）1110620