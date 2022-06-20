投資人轉戰大中華股票基金 11檔淨申購逾億元

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）目前多國市場面臨通膨與緊縮環境而呈現修正，反觀中國大陸市場因處於相對有利位階，吸引投資人轉戰大中華股票基金。根據統計，今年以來淨申購超過新台幣1億元的大中華基金達11檔。

法人表示，當歐美主要國家通膨居高不下時，中國大陸通膨位於相對正常水準；各國央行趨向緊縮貨幣政策時，中國則透過降息及降準的寬鬆貨幣政策穩定金融市場。

今年截至6月16日，上海綜合、深圳成分股及台灣加權指數，分別下跌9.19%、18.3%及13%；但隨著兩岸股市本益比跌至低檔，不少投資人趁股市便宜時加速累積單位數，拉高長線投資報酬。

根據CMoney統計，今年以來淨申購超過1億元的大中華基金有11檔。其中，排名第一的統一強漢基金新台幣級別，淨申購金額達到新台幣7.11億居冠；其次是第一金中國世紀（新台幣）淨申購3.48億元，第一金中國世紀（人民幣）及國泰中國新興戰略（新台幣）、PGIM保德信中國品牌（新台幣）等3檔基金淨申購則超過2億元。

另外，淨申購超過1億元的還有PGIM保德信大中華（新台幣）、安聯中華新思路（新台幣）、國泰中港台（新台幣）、野村中金國機會（新台幣）、統一大龍騰中國（新台幣）、摩根中國亮點等基金。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，中國各項經濟數據自谷底彈升趨勢鮮明，中國疫情基本到達可控階段，各產業基本面有所修復，同時資金流動性亦偏充裕，整體市場處於相對有利的投資環境，因而帶動市場風險偏好回溫。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，上海6月開始復工，中國下半年可望看到經濟恢復帶給股市上漲動能。就過往經驗來看，A股多頭常出現在經濟下行的年份，主要是因為經濟成長放緩壓力會促使中國政府持續推出政策以支撐經濟。

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他指出，今年在通膨升溫背景下，全球經濟成長下修，以中國三駕馬車的經濟結構來看，消費和地產已逐步看到相關刺激政策出爐；外貿部分隨著通膨持續升溫，美國對中國的關稅壁壘有望鬆動，將為中國進出口增添助力。

產業方面，林鴻益持續鎖定長期成長趨勢明確，且受惠各國政府能源轉型政策的類股，包括電動車、新能源、智慧電網與儲能裝置等；另外，因俄烏戰爭而加劇的原物料供給，也是關注的投資機會之一。（編輯：張良知）1110620