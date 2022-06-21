界霖股東會通過配息4元 衝刺電動車3大功率產品

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）功率元件導線架廠界霖今天股東會，通過每股配息新台幣4元。董事長蔡上元表示，提升高雄楠梓、中國蘇州和濟南生產效能，以及電動車3大功率產品開發能力。法人預估界霖第2季受惠加工費增加，單季業績和獲利可創新高。

界霖今天上午在高雄楠梓總部舉行股東常會，通過盈餘配發現金股利每股2元，加上資本公積配發每股2元，合計股東每股可拿4元。

蔡上元在股東會中指出，持續提升楠梓總部三廠金屬表面處理線與中國大陸蘇州二期廠房生產效能，精進山東濟南界龍的異型材銅帶緞壓機台生產設備使用效能，降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及貨運交期延遲影響，有效管理供應鏈。

在中長期布局，蔡上元表示，界霖規劃提升電動車電力驅動、電控與電池管理3大功率產品模組開發能力，掌握車用功率半導體成長動力，並開發高功率元件散熱功能。

界霖5月自結合併營收5.75億元創歷史單月新高，觀察6月和第2季業績表現，法人指出，界霖6月車用整合元件製造廠（IDM）導線架拉貨穩健，整體導線架稼動率維持在75%至80%相對高檔，預估6月業績可逼近5.5億元拚同期新高，第2季業績有機會超過16.5億元，小幅季增約4%創單季新高。

法人指出，界霖第2季因應市況增加加工費用，調幅約5%至10%，是第2季營收衝高主因，預期界霖第2季獲利也可較第1季佳，拚單季新高。

展望第3季，法人表示，界霖部分IDM客戶於6月進行庫存調整，部分拉貨遞延至7月，第3季仍須觀察國際銅價走勢、俄羅斯與烏克蘭戰爭進展、以及通膨趨勢；目前車用占界霖整體業績比重維持4成出頭。

界霖去年受惠產品開發效益及下游功率元件產品需求增加，全年合併營收63.32億元，年增45.65%，創歷史新高；去年稅後獲利4.69億元，大幅年增263.19%，創歷史新高，每股稅後純益4.82元，優於前年EPS 1.37元。（編輯：楊蘭軒）1110621