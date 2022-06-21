宇隆董事會同意伸興公開收購 楊德華主張收購價偏低

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）全球最大家用縫紉機廠伸興公開收購宇隆21.6%股權目標，日前已達成收購條件。宇隆今天表示，董事會除董事楊德華持有不同意見外，出席討論表決董事認為允當合理，最終同意公開收購案。

縫紉機大廠伸興，於8日啟動公開收購宇隆目標21.6%股權，9日下午公告至1時53分止，累計宇隆應賣股數達358萬7685股，超過最低收購數，公開收購條件已成就。

宇隆審議委員會於20日召開，認為伸興身份及財務狀況應屬允當，公開收購條件符合公平性及收購資金來源具合理性，同意伸興公開收購宇隆案。

宇隆今天上午進一步說明，召開董事會審議相關公開收購案時，董事長劉俊昌、董事劉松柏及董事劉漢桐，均因與伸興簽署應賣合約書，有自身利害關係，依公司法規定離席迴避行使表決權；此外董事吳智盛擔任伸興獨立董事，也依規定離席迴避行使表決權。

宇隆指出，除董事楊德華持不同意見，其他董事討論表決後，同意伸興公開收購案。

宇隆大股東、工具機大廠程泰集團董事長楊德華指出，2019年至2021年宇隆營收獲利持續成長，以股東、投資者權益來看，伸興收購價格每股130元偏低，也需確認伸興未來是否讓宇隆經營團隊獨立運作，以及如何確保公司治理。

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楊德華也提出應考量伸興風險，認為伸興營收過度集中於單一產業及客戶，一旦客戶轉單或抽單風險立即可見；此外伸興去年下半年至今年第1季，營收及獲利均下滑，這也必須留意。

程泰集團則加碼持股宇隆，8日晚間公告，從5月12日起至6月7日止，程泰集團和相關投資公司經由集中市場買進增加宇隆66.6萬股，來到735.6萬股，持比重從11.1%增加至12.2%。（編輯：林淑媛）1110621