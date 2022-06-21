紡拓會首創綠色貼合材料 入選台灣創新技術博覽會

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（中央社記者賴言曦台北21日電）紡拓會開發的TPEE（熱塑性聚酯彈性體）低熔點熱熔膠膜，具有與聚酯紡織品同質易回收的特性，為國內外首創，且通過經濟部技術處計畫評選，入選2022年「台灣創新技術博覽會」並即將展出。

紡拓會今天透過新聞稿指出，聚酯紡織成衣是消費市場最大宗品項，但與聚酯布料異材質的膠貼合時，易有溶劑殘留，廢棄後無法回收，而紡拓會首創的TPEE低熔點彈性聚酯熱熔膠膜，可以解決異材質貼合紡織品不易回收的問題，且剝離強度每公分多過1500克，高於一般市售的貼合膠近3倍。

紡拓會說明，聚酯織物運用熱熔膠貼合的應用範圍廣泛，包含防水功能衣、運動服、內衣、戶外防水等都有利用到相關技術，而TPEE低熔點彈性聚酯熱熔膠膜是Mono-material（單一素材）的綠色貼合材料，具有易回收、不易水解、不黃化、耐候性佳等特性，提升循環利用價值，突破紡織品無縫貼合發展瓶頸。

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紡拓會也提到，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將制定具約束力的特定產品生態設計要求，以提高紡織品在耐久、可重複使用、可修復、纖維對纖維的可回收及強制回收纖維含量方面的性能，而上述新技術則已通過歐盟RoHS（限制有害物質）、REACH（化學品註冊、評估、授權及限制法規）檢測等的安全規範。

紡拓會表示，這項技術成功整合紡織產業上中下游業者，建構國內TPEE綠色紡織品無縫貼合產業鏈，成為台灣紡織成衣產業部署建構關鍵性戰力。（編輯：趙蔚蘭）1110621