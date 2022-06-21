吳東亮當選工商協進會理事長 提4大主軸目標

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）工商協進會今天召開理監事聯席會議，新當選第26屆理事長的台新金控董事長吳東亮表示，未來4年將以優化投資營運環境、深化全球經貿合作、強化工商創新動能、擘劃永續共好未來等4大核心主軸，作為未來目標。

工商協進會發布新聞稿表示，第26屆理事長為台新金控董事長吳東亮、3位副理事長分別為台隆集團董事長黃教漳、長興材料工業公司董事長高國倫、王道銀行董事長駱怡君。

工商協進會今天上午先召開會員大會，進行理監事改選後，接續於晚間召開理監事聯席會議，除選出第26屆理事長吳東亮、副理事長黃教漳、高國倫、駱怡君，並推舉富邦集團董事長蔡明忠擔任監事會召集人。

工商協進會表示，吳東亮在就任致詞時，先肯定及感謝理事長林伯豐過去8年的貢獻，並表示，當前世界局勢變化莫測、氣候變遷風險加劇，考驗企業營運韌性。

吳東亮指出，面對聯合國SDGs永續發展目標、2050淨零碳排、區域經濟整合趨勢以及全球通膨壓力，企業如何前瞻規劃、掌握轉型契機是永續發展的關鍵。

吳東亮表示，未來4年將繼續發揚工商協進會的領航角色，圍繞「優化投資營運環境」、「深化全球經貿合作」、「強化工商創新動能」、「擘劃永續共好未來」等4大核心主軸，運用平台影響力為產業發聲，協助工商企業與政府溝通、向世界接軌。

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吳東亮出身金融界，林伯豐在上午會員大會前受訪時表示，工商協進會的理事長、監事會召集人與副理事長，應該都要有工業、服務業等行業代表，其中服務業代表最大的是金融業。

據了解，工商協進會理事成員跨足工、商界，新任理事長吳東亮雖任職台新金控董事長，亦是新光集團核心人物之一，而新光以紡織業起家並涉足製造業、服務業，具備不同產業背景，因此獲得理監事支持。（編輯：林克倫）1110621