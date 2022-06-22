元太配息3.2元 看好零售數位轉型電子標籤市場

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（中央社記者潘智義台北22日電）電子紙廠元太科技去年每股稅後盈餘（EPS）新台幣4.53元，今天股東會通過每股配發現金股利3.2元，並說明看好無接觸經濟加速零售數位轉型，帶動電子標籤市場成長。

元太統計，2021年全年合併營收達196.5億元，創近9年新高，2021年全年營業利益率15.4%、淨利率26.2%，稅後淨利51.5億元、每股稅後盈餘4.53元，創10年來高點。

元太財務長陳樂群在股東會說明，無接觸經濟加速零售業數位轉型，因應電子紙產業成長前景，在2021年董事會通過新竹廠擴充2條產線，包含2020年宣布的擴產計畫，總共新增4條產線。

同時，2021年6月於中國揚州啟動廠房興建發展電子紙模組的上游材料相關業務；2021年10月啟動美國電子墨水材料產能擴建；2021年12月於新竹啟動新建廠辦大樓暨立體停車場建置。

陳樂群指出，零售業數位轉型帶動電子貨架標籤需求持續增溫。電子紙顯示色彩從黑白演進至3色，2021年推出4色電子紙，提供零售業者更多元的產品組合。

他表示，遠距教學與辦公、宅經濟趨勢帶動電子書閱讀器與電子紙筆記本等業務成長。新一代E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙推出，以更佳的光學表現、更大螢幕尺寸，推動彩色電子紙產品的換機潮。

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另外，物聯網應用的電子數位看板，運用電子紙的超低耗電與陽光下可視等特性，結合太陽能供電與蓄電系統，成為在智慧城市發展中具備環境永續發展產品價值。元太也以大尺寸電子紙，與生態圈夥伴持續耕耘於智慧城市與智慧醫療等應用市場。

2022年元太科技營運邁入30年，對於ESG（環境、社會、公司治理）永續發展目標中，元太科技將實踐在2021年制訂3大階段性目標，逐步於2025年達成40%再生能源使用、2030年使用100%再生能源，落實使用回收材料目標，並於2040年實踐淨零碳排承諾，協助推動環境永續發展。（編輯：郭無患）1110622