台股回吐前日漲點 法人：電子航運雜音紛擾

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天大跌380點，回吐週二大漲361點的漲點，亞股也同步下挫。法人指出，通膨排擠終端電子需求、供應鏈庫存拉高、三星傳出嚴控零組件拉貨及中階手機需求疲弱，產業雜音造成科技股波動劇烈。

此外，航運股今天也同步重挫，法人分析主要受到貨櫃航運即期報價近來持續下跌、部分業者將尋求重新談判長期合約消息衝擊，市場憂心貨運族群獲利恐受影響，造成航運族群股價破底、波動幅度擴大。

台股今天電子權值股和航運股兩大族群殺低，金融股翻黑走弱，大盤走低一路破底，終場大跌380.89點，拉出一根長黑K棒、吃掉21日大漲361點紅K棒，並跌破前波低點15367點，5日均線15584點及15400點整數關卡均告失守。

台股加權指數今天收在15347.75點，跌幅達2.42%，成交值新台幣2785.32億元，加計盤後為2820.97億元。三大法人合計賣超215.28億元，其中自營商買超8.1億元，投信買超0.98億元，外資及陸資賣超224.36億元。

亞洲主要股市今天也同步走跌，日經225指數下跌96.76點或0.37%，收26149.55點；韓國綜合下跌66.12點，跌幅達2.74%，收在2342.81點；香港恆生指數也大跌551.25點或2.56%，收在21008.34點，台股、韓股及港股今天跌幅均逾2%。

台股在台積電、聯電、聯發科、國巨等權值股及IC設計族群表現弱勢下，電子股今天下挫2.8%。證券法人指出，全球通膨居高不下，排擠終端電子產品需求，加上供應鏈庫存創高，產業供需雜音紛擾，造成近期科技股波動劇烈。

此外，市場傳出韓國三星電子（Samsung Electronics）因整體經濟能見度低、零組件庫存高，嚴格控制零組件拉貨至7月底；另傳出三星中階款智慧型手機庫存水位拉高，增加手機需求反轉疑慮。

法人分析，若消息為真，不僅可能衝擊電視等中大尺寸顯示器零組件和半導體採購，也將影響三星手機關鍵零組件包括應用處理器、Wi-Fi等晶片備貨量，牽動台股和韓股相關供應鏈近日股價表現。

航運類股今天重挫5.08%，群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪分析，航運股大跌主要受到貨櫃航運即期報價近來持續下跌、部分業者傳出將尋求重新談判長期合約消息衝擊，目前美西短期貨櫃航運價格比長約便宜，若承攬業者重新議價長約，恐對航運業者獲利造成影響，牽動航運族群股價波動劇烈。

此外，市場融資追繳令齊發，多殺多也造成指數破底。觀察融資水位，容逸燊表示，台股近3個交易日融資部位已大砍180多億元，融資瘦身可望有利築底，但建議投資人在7月中旬前操作轉趨保守。（編輯：張良知）1110622