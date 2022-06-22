24年來首調港埠費率 港務公司：原則整體調漲10%

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）台灣港務公司今天表示，台灣港埠費率已24年未調整，將提出「港埠業務費合理化調整方案」，以整體調漲10%為原則，預計7月底報請交通部核定，待核定後，將公告半年正式實施。

台灣港務公司今天下午於高雄展覽館召開「港埠業務費合理化調整方案」說明會，向各港拖船、帶解纜、給水、裝卸等港埠服務業者及航商、貨主、相關公協會代表共百餘人說明調整方案，另部分業者以視訊方式與會。

台灣港務公司會後發布新聞稿表示，台灣港埠費率自民國87年通盤性調整後，至今24年未調整，已無法反映港埠服務業者的作業成本及船舶大型化趨勢，港務公司4、5月陸續辦理8場座談聽取意見，今天召開說明會說明新費率方案。

台灣港務公司表示，調整後方案以整體調漲10%為原則；另因應船舶大型化新增修正相關港灣收費級距，碇泊費部分，既有級距費率調漲10%，原6萬總噸以上級距，調整為6萬至12萬、12萬至18萬及18萬總噸以上級距。

曳船費部分，既有級距費率調漲10%至35%，整併未滿1400匹馬力級距，原5000匹馬力以上級距，調整為5000至6000匹、6000至7000匹、7000匹以上馬力級距。

帶解纜費部分，既有級距費率調漲10%，原1.5萬總噸以上級距，調整為1.5萬至3萬、3萬至6萬、6萬至12萬及12萬噸以上級距。

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此外，垃圾清理費更名為「港區清潔維護費」，計費單位由日改為24小時制，並新增浮筒作業纜工費加成50%等。台灣港務公司表示，已充分採納航商業者意見，期能凝聚收、付費雙方共識。

台灣港務公司指出，方案預計今年7月底報請交通部核定，待交通部核定後，將公告半年正式實施，期望港埠費率調整後，可健全台灣港埠產業環境，並帶動港埠服務業者提升服務品質及基層勞工薪資水準。（編輯：郭諭儒）1110622