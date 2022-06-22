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德經處：台德造船、海洋經濟領域極具合作潛力

2022/6/22 22:41
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（中央社記者曾智怡台北22日電）德國經濟辦事處近日邀集6家造船及海洋經濟領域德商組成代表團與台灣舉辦線上會議，德經處今天表示，台德雙方在吊艇系統與起重機、船舶檢驗和評估、電氣安全技術、造船零件都有極大合作潛力。

德經處今天透過新聞稿表示，本次代表團會談目的是為奠定台德企業未來在海洋經濟領域的商業合作基礎，並為台德雙邊商業關係的進一步發展做出貢獻。

德經處表示，昨天在「造船暨海洋經濟」線上研討會中，德經處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）指出，台德在國際造船和海洋經濟領域皆扮演重要角色，德國約有40萬人從事海運業，年營業額超過500億美元。

林百科表示，藉由豐富經驗和卓越技術，德國企業是台灣保持東亞海運主要交通樞紐地位，並擴大在海運產業影響力的理想合作夥伴。

德經處指出，台德雙方在吊艇系統與起重機、船舶檢驗和評估、電氣安全技術、造船零件，例如螺旋槳軸、密封件、變速器、發動機及懸掛系統，以及發動機性能監控和測試系統，都有極大合作潛力。（編輯：張良知）1110622

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