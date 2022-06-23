更多編輯台推薦新聞：
家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄
國際

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
首頁 / 證券

美股微幅收跌 法人：台股短線拚跌深反彈

2022/6/23 08:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）美股3大指數微幅收跌，台股自9日起連跌8個交易日，21日大漲361點，昨日全部回吐。法人認為，在融資減肥下，短線跌深反彈有望，但仍須留意產業基本面雜音。

台股自9日起連跌8個交易日，在融資減肥後，21日大漲361.06點，22日又全部吐回漲點，重挫380.89點，統計融資餘額2141.14億元，整體融資維持率約145.33%，融資單日大減51.13億元。

台股22日收在15347.75點，大跌380.89點，跌幅2.42%，成交值新台幣2785.32億元，加計盤後交易約2831.15億元。

三大法人合計賣超215.28億元。其中，自營商買超8.10億元，投信買超0.98億元，外資及陸資賣超224.36億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時承認升息確有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨，美股3大指數22日微幅收跌。

道瓊工業指數下跌47.12點，或0.15%，收30483.13點。標準普爾500指數下滑4.90點，或0.13%，以3759.89點作收。

以科技股為主的那斯達克指數下挫16.22點，或0.15%，收在11053.08點。費城半導體指數挫跌29.67點，或1.12%，收2619.71點。

法人指出，台股自9日起連跌8個交易日，昨天則回吐21日漲幅，但在融資減肥下，短線上有望醞釀跌深反彈，然而產業基本面仍有雜音，包括通膨排擠終端電子需求、供應鏈庫存拉高，以及航運族群獲利前景等，都要留意。（編輯：楊蘭軒）1110623

延伸閱讀
美股重挫墜熊市 投顧：台股萬六關卡恐不保高通膨引激進升息憂慮 美股重挫台股恐連動美股下挫 法人：台股可能維持震盪走勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯發科6/23除息 指數蒸發約37.87點