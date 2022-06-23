美股微幅收跌 法人：台股短線拚跌深反彈

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（中央社記者江明晏台北23日電）美股3大指數微幅收跌，台股自9日起連跌8個交易日，21日大漲361點，昨日全部回吐。法人認為，在融資減肥下，短線跌深反彈有望，但仍須留意產業基本面雜音。

台股自9日起連跌8個交易日，在融資減肥後，21日大漲361.06點，22日又全部吐回漲點，重挫380.89點，統計融資餘額2141.14億元，整體融資維持率約145.33%，融資單日大減51.13億元。

台股22日收在15347.75點，大跌380.89點，跌幅2.42%，成交值新台幣2785.32億元，加計盤後交易約2831.15億元。

三大法人合計賣超215.28億元。其中，自營商買超8.10億元，投信買超0.98億元，外資及陸資賣超224.36億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時承認升息確有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨，美股3大指數22日微幅收跌。

道瓊工業指數下跌47.12點，或0.15%，收30483.13點。標準普爾500指數下滑4.90點，或0.13%，以3759.89點作收。

以科技股為主的那斯達克指數下挫16.22點，或0.15%，收在11053.08點。費城半導體指數挫跌29.67點，或1.12%，收2619.71點。

法人指出，台股自9日起連跌8個交易日，昨天則回吐21日漲幅，但在融資減肥下，短線上有望醞釀跌深反彈，然而產業基本面仍有雜音，包括通膨排擠終端電子需求、供應鏈庫存拉高，以及航運族群獲利前景等，都要留意。（編輯：楊蘭軒）1110623