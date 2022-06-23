KY股頻爆雷 金管會4面向強化監理

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（中央社記者謝方娪台北23日電）近年KY股爭議連環爆，金管會表示，為擴大資本市場規模，讓投資人有更多元投資標的，此制度仍有存在必要性，金管會已從公司治理職能、專家監督職能、市場監理及投資人保護4面向著手強化。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，為擴大資本市場規模，台灣自2008年開放外國企業來台上市櫃，截至今年5月底，第一上市櫃公司共108家，其中第一上市77家、第一上櫃31家，KY公司配發給投資人的現金股利已超過新台幣2000億元，KY公司對台灣資本市場仍有一定貢獻。

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她指出，當初金管會開放外國企業來台上市櫃，已注意到外國企業註冊地或主要營運地可能位在國外的特殊性質，並督導證交所和櫃買中心進行相關監理，尤其借重專家角色，包含會計師及承銷商的查核和輔導，透過強化公司治理、要求內控有效性及加強資訊揭露等方式加強監理，並配合陸委會兩岸政策，依經濟部對陸資投資規範，訂定陸資相關管控機制。

近年陸續有KY股出現爭議，有立委呼籲金管會監管應強化，蔡麗玲說，金管會已從強化公司治理職能、加強專家監督職能、提高市場監理強度及投資人保護4面向，著手訂定相關措施，要求KY公司台籍董事比重提高、延長承銷商保薦期間等，後續也會密切觀察KY公司狀況，兼顧市場競爭力及投資人權益保障。（編輯：張均懋）1110623