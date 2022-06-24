台經院估第3季房市有遞延買盤 復甦力道受制3因素

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（中央社記者蘇思云台北24日電）台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，房市預估第3季逐漸好轉，預期遞延性買盤逐漸釋出，但房市復甦力道還是受到國內貨幣政策轉向緊縮、房市政策未鬆綁、金融市場震盪等3因素壓制。

台灣經濟研究院今天舉行6月景氣動向調查報告記者會，公布5月營建業營業氣候測驗點為98.14點，較4月的96.10點上揚2.04點，結束先前連續3個月下滑的走勢。劉佩真表示，5月營建業營業氣候測驗點小幅上揚，主要來自營建業對未來半年景氣稍微呈現好轉態勢，但5月表現還是比較差的，未來半年好轉程度也是受限。

劉佩真指出，房地產部分，廠商5月看壞比例高達67%，5月六都建物買賣移轉件數比去年同期衰退7.7%，其中在新北市、台南市、高雄市的跌幅都超過1成，5月雖然交易天數較多，但扣除相關因素後，表現不太理想。

劉佩真指出，中古屋交易部分，5月的五大仲介交易量相較4月衰對8.1%到23.9%，年增率也衰退2.3%到13%。5月房市看法比較謹慎保守，主因為民眾預期央行6月還會升息，央行總裁楊金龍當時也釋出可能祭出第五波信用管制措施訊息，加上本土疫情升溫，對看房有一些影響。

劉佩真表示，賣方5月整體推案量北台灣縮減到新台幣350億元，比當時SARS疫情375億元還來得低，5月房市整體不盡理想，不過，展望未來半年，疫情逐漸趨緩，預期遞延性買盤會逐步釋出，加上通膨議題持續炒熱投資保值的需求。

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劉佩真指出，目前建材跟土地成本居高不下，房價還是具有相當支撐，在疫情趨緩後，預計今年第3季房市會比4、5月好，但好轉幅度有限，主要受制大環境3因素影響，第一，國內貨幣政策轉向比較緊縮，第二，房市政策沒有鬆綁跡象，第三金融市場動盪，加上國內經成長率表現，都會壓制到下半年房市復甦力道。

營造業部分，劉佩真指出，5月受到疫情影響，加上缺工、梅雨季節，工程建置上進度比較落後，不過有來自機電工程的挹注，整體營建業5月算是持平，未來半年受惠疫情逐漸趨緩、下半年工程趕工，營造業會稍微好一點。但受限結構性問題還沒解決，包括建材成本提高、缺工問題、利率上升也造成業者財務上壓力，因此，營造業對未來半年好轉狀況幅度比較有限。（編輯：潘羿菁）1110624