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鋼市挑戰多中鴻對第4季仍有期待 估電價漲衝擊有限

2022/6/24 15:55
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（中央社記者賴言曦台北24日電）中鴻鋼鐵今天召開股東會，通過每股配發新台幣2.8元現金股利。展望今年，中鴻表示，雖然中國大陸清零政策及俄羅斯低價鋼品為近期鋼市帶來挑戰，但對於第4季傳統旺季仍「有期待」。

另外，經濟部27日將召開電價費率審議會，電價看漲。中鴻主管表示，中鴻僅熱軋廠用電較多，使用綠電比例也逐漸提升，預料衝擊有限。

中鴻2021年每股稅後盈餘（EPS）4.42元，董事長劉敏雄表示，今年6月起中國大陸已陸續解封，並加速復工復產，當局推出「一籃子穩經濟」政策，期能有效提振房市、車市及家電產業及擴大基礎建設，力拚下半年經濟回歸正軌，帶動全球經濟反轉向上。

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中鴻主管接受中央社記者電訪時指出，在上述議題帶動下，即使中國大陸清零政策導致內部鋼鐵需求放緩，且俄羅斯在市場釋出售價低廉的鋼品以求換現，為鋼廠去化先前累積的高價庫存帶來壓力，預料第4季傳統旺季仍可期待。

經濟部27日將召開電價費率審議會，傳出漲幅最少的版本平均調漲5%，包括工業大戶調高8%至10%。中鴻主管表示，鋼鐵產業雖為用電大戶，但中鴻僅熱軋廠用電較多，且目前廠內逐漸拉高使用綠電的比例，電費上漲預料衝擊有限。（編輯：楊蘭軒）1110624

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