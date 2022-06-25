機械業看新台幣匯率 穩定之外也應適度貶值

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）全球通膨與升息壓力加重，外銷導向的機械和工具機產業高度關注新台幣兌美元匯率走勢。產業大老表示，匯率穩定可減少廠商管理風險，適度貶值可降低競爭對手國匯率競爭；若新台幣匯率貶到32元，對機械業是利多消息。

美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，高於4月的年增8.3%，漲幅超乎預期，也讓市場預期通膨觸頂希望破滅，美國聯邦準備理事會（Fed）則採取更積極措施加速升息。

由於美國加速升息，帶動美元走強，今年第2季及下半年新台幣兌美元匯率可能持續趨貶。台灣機械工業同業公會理事長魏燦文接受中央社記者電訪表示，對於機械製造產業來說，新台幣匯率貶值有利產品出口，近期新台幣兌美元匯率維持在接近30元區間整理，若匯率貶值至32元，對機械業來說是利多消息。

魏燦文指出，匯率牽涉到國家政策、不同產業內外銷、半導體產業出口等因素，匯率維持穩定，對於產業界而言，取單風險才會降低。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲接受記者電訪指出，新台幣匯率若短期內波動過大，對廠商產品報價、客戶談判、付款手續等會造成明顯壓力；對於工具機業者來說，匯率穩定才能有效管理匯率風險。

許文憲指出，匯率貶值或升值對於業者影響程度「見仁見智」，各家廠商不同。他以自身哈伯精密生產的冷卻機為例，包括壓縮機和冷媒等關鍵元件和原物料多以進口為主，儘管匯率貶值對冷卻機產品出口有利，但進口關鍵元件成本相對提高。工具機產品如何提高關鍵零配件自製率、降低進口成本，是廠商不斷提升競爭力的要素。

許文憲說，近期韓國、日本的貨幣競相走貶，新台幣匯率是攸關產業出口競爭力的因素之一；不過他認為，目前國內勞動力嚴重短缺的影響，遠比匯率要大。

傳動元件大廠上銀集團總裁卓永財向記者分析，日本、韓國貶值幅度比台灣多，如何減少競爭對手國的匯率競爭，政府必須去正視，維持適度的新台幣貶值是必須要考慮的。

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卓永財說，上銀集團對匯率風險盡可能以「匯率風險管理」進行，例如外銷所得在日本是日圓，但上銀部分原料和設備由日本進口，就使用日圓，力求債權債務同一個幣別，減低匯率變動衝擊。

卓永財指出，台灣工具機及零配件都與日本有競爭關係，日圓匯率大貶會帶來衝擊；近期中國大陸解封，對工具機和零配件帶來較好機會，但是日圓大貶仍是新變數，未來發展有待觀察。（編輯：張良知）1110625