電價若調漲5至8% 國泰金團隊估影響GDP不到0.1%

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（中央社記者蘇思云台北27日電）外界關注若調漲電價對台灣經濟成長率的影響，國泰金團隊透過過去研究指出，電價如果上漲5%到8%，對CPI影響約0.2%到0.4%，對台灣全年經濟成長率（GDP）影響應不到0.1%。

國泰金今天線上舉行第2季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。國泰金表示，考量景氣不確定性升溫、歐美力抗通膨等因素，把台灣今年經濟成長率從原先3.7%下修到3.4%，除非美國、中國經濟動能明顯下滑，不然今年應該「保三」無虞，預期今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.9%。

媒體關注如果電價審議會議決議，詢問如果電價拍板調漲5%到8%，對台灣經濟成長率的影響。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，國發會在2012年馬政府時期曾針對電價調整CPI的影響，當時研究結論是，若電價調漲5%到8%，對CPI影響可能是0.2%到0.4%，不過，對GDP影響大概不到0.1%。

徐之強指出，台灣經濟面屬於出口導向性質，因此經濟成長率的關鍵還是要看全球經濟成長動能。（編輯：黃國倫）1110627