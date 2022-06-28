科技股承壓台股收跌108點 終場守住15400點

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）台股今天壓力沈重，電子權值股走勢疲軟，加權指數一度下跌超過170點。尾盤跌幅雖有收斂，但受制於10日線15539點反壓，指數終場下跌108.09點，以15439.92點作收，15400點關卡失而復得，依舊處於弱勢反彈格局。

加權股價指數終場下跌108.09點，跌幅0.7%，收在15439.92點，成交值新台幣2332.84億元。電子、金融、傳產表現同步疲弱，加上盤中多家券商App傳出當機，市場氣氛風聲鶴唳，指數一度跌破15400點，所幸成交值沒有大幅增加，未引發多殺多的賣壓。

台積電終場小跌1元，收497.5元。聯發科持續弱勢貼息之路，今天盤中最低點646元，終場下跌27元，以651元作收。擬赴德州建全美最大12吋矽晶圓新廠的環球晶，今天股價並未受到激勵，開低走低下跌5.01%，收在493元，摜破500元大關。

昨天填息表現亮眼的陽明今天持續獲得買盤青睞，在航運股中表現一枝獨秀，也拉抬長榮、萬海，在大盤表現不佳下，走勢相對亮眼，帶動類股指數表現。

統一全天候基金經理人林世彬表示，若目前通膨及庫存調整等幾大利空因子，未來沒有持續惡化，預計台股還有機會維持短線反彈，但第3季區間震盪格局仍不變，若要盤勢反轉向上，還需更多利多支持。

投顧認為，指數尚守在5日線15363點之上，仍處於反彈格局當中，但空方慣性壓力沉重，加上即將進入7、8月企業財報檢視期，基本面利空壓力仍大。（編輯：楊蘭軒）1110628