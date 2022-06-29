Arm GPU累積出貨80億顆 曾志光：明年市占比今年好

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（中央社記者張建中新竹29日電）Arm繪圖處理器（GPU）累積出貨達80億顆，台灣總裁曾志光對於Arm的GPU發展深具信心，預期明年市占將比今年更好。

矽智財（IP）廠Arm今天舉行全面運算解決方案線上發表會，發表最新的TCS22方案，提供多種級別的效能、能源效率與擴充性，以滿足不同終端產品市場所需的使用體驗。

Arm指出，TCS22的IP組合，可在各種不同的工作負載中，提升28%的效能，減少16%的功耗。曾志光說，新的IP已有相當多客戶採用，預期今年應可看到終端應用產品。

在GPU方面，Arm推出全新旗艦GPU產品Immortalis，這是Arm首款可在行動平台提供硬體級別的光線追蹤支援，實現更真實、且更沉浸的遊戲體驗。

此外，Arm還新推出Mali-G615及Mali-G715，與上一代相比，效能提升15%，能源效率提升15%。據統計，Arm的GPU累積出貨達80億顆，曾志光表示，Arm不僅優化既有的Mali產品，並在高階產品投入更多資源，同時與生態系統共同提升使用者體驗，預期明年Arm的GPU市占會比今年更好。

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在中央處理器（CPU）方面，Arm則推出Cortex-X3、Cortex-A715及Cortex-A510，並推出DSU-110，將擴充性提升至12個核心。

曾志光表示，根據他在5月中染疫的經驗，更加確定人類對數位需求更高，且有更高的要求。至於虛擬實境及擴增實境的發展，他認為終端裝置不會只限於穿戴裝置，汽車會是虛擬實境很好的場景，不同場景會遇到不同挑戰，如功耗、效能等，需要多方面突破。（編輯：翟思嘉）1110629