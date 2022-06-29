漢翔民用機訂單出貨量回升 軍機邁入密集交付

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（中央社記者賴言曦台北29日電）漢翔今天在線上法說會表示，因應歐美國內航線客運量明顯復甦，漢翔執行中的客機相關專案的出貨量已開始回升；另外在軍機業務方面，今年將邁入密集交機，預估2026年交付空軍共66架飛機。

漢翔經營管理處長秦椿茂在法說會上表示，國際航空運輸協會（IATA）統計，至2022年２月底，全球航空客運量已回復至2019年COVID-19疫情前水準的54.5%，航空貨運市場則成長近12%；隨著多國邁向與疫情共存、放寬國境限制，預期航空業需求可在2023年恢復至2019年疫情前水準。

國內軍機市場部分，秦椿茂指出，「新式高教機」是國機國造的起手式，後續還有「新式初教機」的自主研發及製造計畫，且經由技轉民用客機，預料將可提高台灣航太供應鏈的全球經濟力。

展望後市，秦椿茂表示，隨著歐美國內航線客運量明顯復甦，飛機製造商波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）紛紛提高民用單走道客機的月產量，帶動漢翔執行中的波音737 MAX客機、空中巴士A320系列客機等相關專案的出貨量回升，目前穩定交運中。

另外在發動機市場方面，秦椿茂指出，新業務逐漸回溫，其中又以單走道飛機及區間客機等短程航線機種所需的發動機為主，帶來如美商GE公司的Leap 1A發動機組合件、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce ）Pearl 10X發動機機匣等業務機會。

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軍機履約部分，秦椿茂表示，新式高教機案依約達成2021年度交機2架的任務，今年開始邁入密集交機，預計2026年前交付空軍共66架飛機。另外，F-16A/B 性能提升案穩定交機中，漢翔也經由此案而具備F-16V構改能量及經驗，成為原廠洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的合格供應商，未來將持續依合約完成F-16機隊性能提升。

儲能業務方面，秦椿茂指出，漢翔5MW儲能系統去年10月加入台電電力交易平台後，獲利超出預期，已規劃再投資第2、第3案場；發電系統業務則相繼斬獲「台電通霄電廠更新案」、「中油自用發電 設備採購案」等大單，為後市營運帶來正向展望。（編輯：蘇志宗）1110629