振樺電除息4.5元 早盤漲逾6%順利填息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）工業電腦廠振樺電今天除息新台幣4.5元，除息參考價128.5元，早盤以132.5元開出，最高至136.5元、漲幅逾6%，順利填息。法人表示，振樺電受惠於晶片短缺緩解，先前積累訂單逐步去化，將支撐後續業績表現。

振樺電旗下POS端點銷售系統、KIOSK自助服務機、IPC工業電腦等3大事業動能強勁，今年第1季合併營收達26.6億元，年增近35%，於傳統淡季寫下歷史單季前3高成績；每股盈餘3.02元，創同期新高。

振樺電董事長陳茂強6月6日出席股東常會表示，中國封控影響料況，部分出貨將遞延到今年第3季，目前訂單能見度已看到9月，預期第3季營運將優於第2季。

法人指出，振樺電在工業電腦產業普遍面臨缺料議題的2021年，營收仍維持成長，且毛利率略為提升，意味著振樺電在供應鏈管理、訂單的議價能力上具有一定水準。

法人認為，今年振樺電有望受惠於晶片短缺緩解，先前積累的訂單有望逐步去化，將支撐後續業績表現，加上新增大客戶預計今年第3季出貨，下半年營收有望優於上半年。（編輯：楊凱翔）1110701