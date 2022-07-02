更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
首頁 / 證券

台股陷熊市陰霾 鴻海台塑下週除息受矚

2022/7/2 16:27（7/2 16:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股近2個交易日跌掉900點，4日包括鴻海（圖）、鴻準、友達等26檔股票除息，證交所預估減少市值占加權指數約49.46點。（中央社檔案照片）
台股近2個交易日跌掉900點，4日包括鴻海（圖）、鴻準、友達等26檔股票除息，證交所預估減少市值占加權指數約49.46點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北2日電）美國聯準會（Fed）釋出對於未來景氣悲觀的看法，加深景氣衰退疑慮，台股墜入熊市，近2個交易日跌掉900點，4日包括鴻海、鴻準、友達等26檔股票除息，證交所預估減少市值占加權指數約49.46點。

電子權值股鴻海將於4日除息新台幣5.2元，旗下鴻準將除息1.7元。塑化龍頭股台塑將於5日除息8.2元，南亞將於6日除息7.5元。

美系外資觀察，今年第2季供應鏈混亂時，鴻海在個人電腦（PC）、筆記型電腦都有提升市占，雲端伺服器業務今年成長有機會大於10%，電動車事業今年有機會貢獻新台幣200億元的營收。今年第2季鴻海毛利率維持季增趨勢，預期下半年毛利率將優於去年同期。

國內投顧指出，台塑受到俄烏戰爭影響，歐洲電力短缺，限縮氯鹼工廠稼動及燒鹼供給；但歐盟積極通過再生能源建置預算，激勵太陽能膠膜業者回補EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）庫存，預估台塑第2季獲利將與第1季持平。

投顧法人另預估，南亞今年第2季獲利將呈現季減和年減，主要因為原油價格上漲、中國封城延長拖累銅箔基板（CCL）稼動及銷量，加上南亞轉投資的南亞科動態隨機存取記憶體（DRAM）銷量及售價皆季減個位數百分比，導致南亞轉投資收益下滑。（編輯：趙蔚蘭）1110702

延伸閱讀
台股融資維持率降至135.6% 斷頭賣壓出籠美費半指數收黑3.83% 法人：半導體2大利空待解散戶搶進便宜台積電？ 零股交易單日金額達21.5億元半導體大買家 鴻海年砸600億美元囊括全球1成規模漲電價企業要出走？ 王文淵：台灣是個島耶我去哪裡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀