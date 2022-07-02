台股陷熊市陰霾 鴻海台塑下週除息受矚

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（中央社記者吳家豪台北2日電）美國聯準會（Fed）釋出對於未來景氣悲觀的看法，加深景氣衰退疑慮，台股墜入熊市，近2個交易日跌掉900點，4日包括鴻海、鴻準、友達等26檔股票除息，證交所預估減少市值占加權指數約49.46點。

電子權值股鴻海將於4日除息新台幣5.2元，旗下鴻準將除息1.7元。塑化龍頭股台塑將於5日除息8.2元，南亞將於6日除息7.5元。

美系外資觀察，今年第2季供應鏈混亂時，鴻海在個人電腦（PC）、筆記型電腦都有提升市占，雲端伺服器業務今年成長有機會大於10%，電動車事業今年有機會貢獻新台幣200億元的營收。今年第2季鴻海毛利率維持季增趨勢，預期下半年毛利率將優於去年同期。

國內投顧指出，台塑受到俄烏戰爭影響，歐洲電力短缺，限縮氯鹼工廠稼動及燒鹼供給；但歐盟積極通過再生能源建置預算，激勵太陽能膠膜業者回補EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）庫存，預估台塑第2季獲利將與第1季持平。

投顧法人另預估，南亞今年第2季獲利將呈現季減和年減，主要因為原油價格上漲、中國封城延長拖累銅箔基板（CCL）稼動及銷量，加上南亞轉投資的南亞科動態隨機存取記憶體（DRAM）銷量及售價皆季減個位數百分比，導致南亞轉投資收益下滑。（編輯：趙蔚蘭）1110702