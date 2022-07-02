中經院辦智慧健康產業工作坊 助企業掌握趨勢

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中華經濟研究院1日在高雄亞灣新創園舉辦「南部智慧健康產業新趨勢」多元工作坊，請專家和業者分享經驗，協助參與企業掌握精準健康產業的未來趨勢。（中華經濟研究院提供）中央社 111年7月2日

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（中央社台北2日電）中華經濟研究院1日在高雄亞灣新創園舉辦「南部智慧健康產業新趨勢」多元工作坊，邀請專家業者分享經驗，協助參與企業掌握精準健康產業的未來趨勢，並邀請企業討論產業發展機遇與挑戰。

中經院新聞稿表示，「精準健康產業」為政府「六大核心戰略產業推動方案」的重點產業之一。台灣精準健康產業涵蓋製藥產業、醫療器材產業及應用生技產業等3大領域，並具有全球競爭優勢。在疫情時代追求健康、重視生活品質的潮流下，充滿無限商機的健康產業，也成為南部地區未來的新興重點產業。

為協助中小企業瞭解精準健康產業的發展與商機趨勢，經濟部委託中經院辦理多元工作坊系列活動。

工作坊為與會者介紹國際級創業聚落「亞灣新創園」，並由資策會示範展示其與普達康公司共同合作開發的體感復健器，結合雄感動系統IOT（物聯網）設備，為個人復健添加遊戲互動元素。

另外，亞果生醫股份有限公司謝達仁執行長及高雄市醫療器材商業同業公會陳毅明理事長分別以主題「再生醫療產業發展契機」及「樂齡健康精準運動」進行專家講座。

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工作坊的產業交流座談會，由中華經濟研究院南部院區主任劉孟俊主持，邀請企業代表分享目前智慧健康產業發展的商機與挑戰。企業代表針對未來市場拓展的需求進行討論，並提出市場行銷過程中遭遇困難，以及對政府相關政策建議。

中經院說，這次活動特別在5G、AIOT（智慧物聯網）為發展重點的南台灣國際級創業聚落「亞灣新創園」辦理「精準健康產業」多元工作坊，除邀請業界專家分享智慧健康產業的重要發展趨勢，也邀資策會實體展示IOT體感復健產品。與會中小企業也提出未來產業商機與關鍵挑戰，與各界共商產業發展模式，並啟發中小企業把握商機並發展商業新思維。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110702