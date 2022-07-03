疫情趨緩加暑假檔期助攻 百貨業：人潮明顯回流

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（中央社記者蘇思云、賴言曦台北3日電）台灣本土疫情趨緩，加上適逢暑假熱門檔期，國內百貨業逐漸擺脫去年三級警戒的陰影，百貨業者觀察，百貨與影城人氣回流，人潮有機會年增3到4成，美食街在用餐期間也幾乎客滿。

Global Mall環球購物中心告訴中央社記者，6月中旬後人潮就明顯回流，今年1到6月人潮、業績較去年同期成長2成，加上近期適逢暑假期間，親子客多；其中又以美食、娛樂體驗、服飾類別成長最多。環球購物中心新北中和店週末在頂樓舉行戶外泡泡派對，不少親子客踴躍參與，每場參與人次超過百人。

統一時代百貨表示，觀察目前人潮已經差不多回到今年3月、4月的情形，週末在台北店夢廣場舉行樂高90週年活動，帶動週末全館人潮較6月同期有雙位數成長，近期在用餐時間，美食街也幾乎都客滿、餐廳幾乎都要候位。

遠東百貨接受中央社記者電訪時表示，電影院線暑期強片多，刺激民眾赴電影院觀影，帶動周邊餐飲、服飾用品等消費，讓旗下百貨及影城的業績成長幅度年增3至4成，但離疫情完全爆發前還有段距離。

不過，遠百進一步提到，人潮雖然還沒有回到疫情爆發前，但客單價卻有提高的趨勢，顯示消費者逛街習慣有改變，從以往的純逛街轉變為出門是為了消費。另外，學生族群迎來暑假，也推升休閒運動用品買氣，成為推升業績的其中一項主力。

SOGO百貨表示，隨著疫情趨緩，美食街、逛街人潮都明顯回流，規劃的日本展等特展也頗受民眾歡迎。（編輯：蘇志宗）1110703