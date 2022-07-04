富邦金：股債市低點未到 投資耐心等待進場時機

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（中央社記者謝方娪台北4日電）通膨及升息等不確定性因素持續掀起資本市場波瀾，富邦金首席經濟學家羅瑋指出，股市低點及債券殖利率高點尚未到來，建議投資人先盡可能降低曝險、增加流動性部位，耐心等待進場時機。

今年2月下旬俄烏戰爭爆發，各國央行陸續採取激進手段抑制通膨，羅瑋今天在富邦財經趨勢論壇指出，由於許多新興市場國家經濟尚未回歸正軌，加上過去2年大規模舉債，隨先進國家央行啟動貨幣政策正常化，體質不好的新興市場國家很有可能在2023年至2024年爆發債務危機。

談到全球經濟展望，羅瑋點出後續有3大關注焦點，第一是物價居高不下，是否可能失控、進而演變成1970年代的停滯性通膨；第二是中國經濟放緩，中國政府後續如何推動支持政策並放寬各項監管措施；第三是流動性緊縮加劇金融市場波動，第3季全球金融市場也隨時可能因突發因素出現較大波動。

至於下半年股市表現，羅瑋直言，資金盛宴已告一段落，薪資及原物料價格上漲壓縮企業獲利成長空間，由於債券殖利率已大致反應央行升息幅度將近8至9成，股市反應程度相對落後，過去2年「股優於債」態勢即將轉變，第3季起，隨債券殖利率接近高點，資產配置應逐漸調整至股債平衡。

至於股市中長期布局，羅瑋建議著眼未來關鍵產業趨勢，例如高速計算、高速傳輸、綠色能源革命、自動化與遠端遙控作為評估基準，並以相關國家、產業與企業作為主要投資標的，值得長期持有具前瞻性產業及訂價能力企業。

債市方面，羅瑋指出，通膨預期及主要買家觀望使長端殖利率仍有機會進一步上升，待今年8至9月各國公布7至8月實體經濟數據後，可更清楚判斷各國經濟前景與央行後續動向，將是進場布局好時機。

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羅瑋說，若2023年全球景氣進一步惡化，長天期政府公債將是投資首選，其次是高評級的投資等級公司債。

羅瑋也提到，因8至9月能更清楚判斷各國經濟前景，加上9月各主要央行將召開利率決策會議，目前投資人應盡可能降低曝險部位，「股市低點與債券殖利率高點尚未到來」，即股債市都可能進一步下跌，現階段投資原則建議保本不賠錢、增加流動性部位，耐心等待進場時機。（編輯：郭無患）1110704