富邦金估下半年新台幣續走貶 全年經濟成長率逾3%

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（中央社記者謝方娪台北4日電）新台幣上半年貶值達6.85%，富邦金首席經濟學家羅瑋今天表示，受台美利差擴大、外資賣超撤離等因素影響，下半年新台幣可能進一步走貶；另台灣下半年景氣可能受國際影響放緩，但全年GDP仍可維持3%以上。

富邦金今天舉辦富邦財經趨勢論壇，羅瑋表示，因地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年外匯市場美元走勢獨強，若7月歐洲央行揭露下半年可能連續升息，歐元將轉強、美元走勢將小幅滑落，但因日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至100以下可能性不高。

羅瑋指出，日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策，日圓兌美元一度貶破135關卡，若後續日圓持續走貶至逼近140，要留意日本財務省是否採取實質性干預，若日本仍未出手干預，日圓甚至可能進一步走貶並連帶影響周邊亞幣，不過不至於重演亞洲金融風暴。

新台幣上半年重貶6.85%，羅瑋表示，因台美利差擴大，外資賣超撤離，外貿出超縮小，出口商態度觀望，加上民眾購匯需求上升等因素，下半年新台幣可能進一步走貶；但若2023年全球經濟陷入深度衰退，外資會將台灣視為新興市場避風港，屆時新台幣將快速轉強。

談到今年台灣經濟展望，羅瑋說，台灣經濟會受全球景氣變化影響，在各國央行加速升息及供應鏈瓶頸下，全球貿易正在萎縮，且過去這段期間糧食和能源價格急速上升，必需品消費支出會對非必需品產生排擠效應。

羅瑋指出，今年4月開始，消費電子產業面臨需求端減少加上庫存成本上升，以致廠商必須調整存貨策略，中下游製造端可能面臨訂單急速萎縮甚至消失；在此情況下，台灣下半年景氣將可能受國際因素影響出現放慢走勢，另一方面，國內物價蠢蠢欲動、節節上升，對內需消費也會造成相當程度的影響。

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不過，羅瑋說，過去幾年台灣整體經濟結構已出現根本性轉變，儘管國際景氣放緩，富邦金對台灣今年經濟成長率仍然有非常高的信心，評估一定可維持3%以上。

台灣央行今年累計已升息1.5碼，羅瑋表示，為抑制通膨預期心理，後續央行仍可能進一步升息，但台灣通膨壓力不像歐美國家嚴重，估計央行仍能維持緩步升息，在維持穩定前提下適度調整貨幣政策，不至於對台灣經濟前景造成嚴重影響。（編輯：蘇志宗）1110704