PChome總經理蔡凱文請辭 詹宏志暫代
2022/7/4 15:09
（中央社記者江明晏台北4日電）PChome網路家庭今天宣布，PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文因個人生涯規劃請辭，董事長詹宏志將暫代執行長暨總經理職務。
辭任後蔡凱文將轉任為PChome網路家庭集團高級顧問，PChome希望藉由他豐厚經驗協助電商事業的業務營運。
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PChome指出，蔡凱文於2003年加入網路家庭集團，歷任PChome網路家庭電子商務部協理、副總經理、營運長、 總經理等職務，並於2019年接任PChome網路家庭集團執行長，一路以來帶領團隊在電商產業激烈競爭中，推出多項創新服務模式，包括在供應鏈與業務體系建構上，扮演最重要的角色；打造台灣最大電商自營倉庫和200萬商品在庫，以及集團營收突破400億元的里程碑等。
PChome表示，感謝蔡凱文執行長多年來對集團以電商事業為核心、逐步拓展金融科技及賦能服務等事業的付出與貢獻，也給予最大的祝福。（編輯：趙蔚蘭）1110704
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