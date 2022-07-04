金管會5日召開銀行總經理會議 盼銀行配合7招防詐

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會明天將召開銀行總經理會議，其中一大討論項目，是希望銀行配合金管會近期推動的7大反詐騙措施，其中包含與警政署合作推動的「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」。

金管會一年會召開2次銀行總經理會議，明天將召開的銀行總經理會議共有7大主題，包含中小企業、六大核心戰略產業放款、宣導理專十誡、永續金融、金融友善服務、境內法人在OBU（國際金融業務分行）開授信帳戶、推動7招反詐騙。

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其中，金管會要銀行配合7招反詐騙，包含：一，防制人頭戶詐騙；二，強化控管虛擬帳號；三，網路交易安全；四，配合內政部警政署建立「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」；五，加強臨櫃關懷；六，建置「金融資料調閱暨聯防通報電子化平台」；七，跨部會打擊犯罪。

警政署與金管會共同推動金融機構建置「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，此機制為民眾若要臨櫃匯款至已遭報案的境外金融帳戶，銀行電腦會跳出預警視窗，銀行櫃員可加強臨櫃關懷提問予以勸阻。（編輯：楊蘭軒）1110704