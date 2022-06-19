電話行銷擾民 車貸業者：不認同散彈打鳥行銷

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（中央社記者潘智義台北19日電）民眾常接到車貸業等行銷電話，次數頻繁不堪其擾，更擔心是詐騙電話。車貸業者裕融、中租、和潤都表示，旗下業務不會亂打電話擾民，若行銷商所為可以檢舉。

裕融主管接受電訪表示，前幾年民眾可能會接到陌生人來電，打著車貸業者名號推銷車貸；但近一兩年這種「散彈打鳥」的行銷情況已大為減少，除了Whoscall軟體會辨識外，大家對陌生來電也儘量不接，行銷電話自然減少。

裕融主管表示，精準行銷找有需要的客人才是正道，裕融旗下業務人員是不會做這種「散彈打鳥」的事，即便是代理商也被要求不能這樣擾民；據了解應是代理商再外包出去的「二階代理商」，才可能做出這類事，但裕融都會約束代理商，對自己外包出去的「二階代理商」負責。

中租指出，與行銷公司之間的合作，訂有一定的規範，例如行銷公司應以該公司名義行銷，不能有損害商譽行為；電話行銷時間不得在上午9時前及晚上9時後，且不得以零利率等不實話術行銷等多項規範。

中租強調，民眾如反映不願接受行銷，不得再進行推廣；行銷公司若違反規範，視情節嚴重停止雙方合作。

和潤主管也強調，旗下業務不能用散彈打鳥的方式打電話給陌生人行銷；外面的行銷公司若推銷和潤車貸，則要以行銷公司自家名義，不能打出和潤名號。

裕融主管表示，現在民眾判斷力大勝以往，3家知名車貸業者公司電話、住址都找得到，很多人都是直接聯絡，不需要透過行銷商，但仍有部分民眾經由行銷商取得車貸，也呼籲行銷商一定要遵守規範，正派經營。

業者直言，部分專攻話術、講話不正派，或用騷擾爭取民眾申請車貸的行銷方式，這種態度終究不能獲得民眾信任；民眾向這種來路不明的人申請車貸，也無法安心。

車貸業者也會主動出擊，裕融每隔一段時間都會鎖定網路上打著裕融名義的行銷廣告，只要發現冒名或違法，都會根據IP位置找到當事人，依法處理。

業者指出，新車或中古車經銷商對於買車客戶有車貸需求，也會提供3家車貸業者服務，這種精準行銷，也有別於「散彈打鳥」找客人的方式，行銷效率更高。（編輯：張良知）1110619