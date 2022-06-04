詐騙集團扮買家稱不能下標購物 警：網拍賣家受害

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（中央社記者劉建邦台北4日電）刑事局今天表示，詐騙集團近期把目標轉至網拍賣家，歹徒扮買家稱不能下標購物，以解除分期付款及簽誠信保障協議等為由，要買家匯款，一名網路賣家遭騙新台幣19萬餘元。

刑事局發布新聞資料指出，調資料發現，從上週起，發生以分期付款為由變種詐騙手法，詐騙集團假扮買家、購物平台及銀行客服，鎖定網拍賣家下手。

刑事局表示，一名住南部的網拍賣家報案，日前收到買家宣稱無法在賣場下標購買商品，事後收到一封系統通知簡訊，內容提到因未簽訂誠信保障協議，導致買家無法下訂，簡訊內有客服QR code。

被害人掃描後，接到自稱是購物平台客服員，對方提及可協助解決買家無法下單及簽訂誠信保障協議狀況，有免費及付費方案。被害人選擇免費方案後，又接到另一名自稱是購物平台客服員來電。

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警方說，被害人被告知因先前客服員登記錯誤，變成付費方案，要被害人提供使用信用卡銀行。被害人事後接到自稱銀行客服來電，對方提及要取消選擇錯誤方案，必須至ATM匯款，被害人未查證，匯19萬餘元才知遇騙。

刑事局指出，從上週接獲通報，詐騙集團把目標轉至網拍賣家，若民眾接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等境外來電，對方稱為公務機關及國內銀行等機構人員或提及簽訂誠信保障協議等字詞，應為詐騙電話，可掛斷，有疑問打110報案或反詐騙專線165諮詢。（編輯：屈享平）1110604