明泰6月營收創高年增逾4成 盤中大漲逾8%

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（中央社記者潘智義台北5日電）網通廠明泰科技4日公布6月合併營收為新台幣38.47億元，創歷史新高，較去年同期大增41.2%，且越南新廠下半年可望貢獻營收，今天盤中股價來到新台幣27.7元，大漲8.84%。

明泰統計，上半年累計合併營收151.62億元，較去年同期增加2.8%。

明泰科技發言人暨財務長陳韶伶透過新聞稿表示，隨著整體策略布局與拓展北美新市場有成，以及中國封城措施鬆綁，加上生產來料及出貨獲得改善，致6月營收較5月及去年同期都有明顯的成長，接下來也會持續努力改善長短料的問題，以延續成長動能。

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另外，因應全球通訊產業大環境變化，明泰在製造基地上也有新的布局及成果，新建的越南廠今年下半年可望開始量產貢獻營收，預計下半年在越南廠量產後，台灣加越南的產能配置約占4成，中國的常熟及東莞廠的產能則為6成。

明泰指出，由於整體接單動能仍然良好，若料況能持續紓解，加上越南子公司在下半年順利量產，及新產品陸續出貨的帶動下，2022下半年業績審慎樂觀，全年可望重回成長軌道。（編輯：趙蔚蘭）1110705