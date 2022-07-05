瑞昱6月營收跌破百億 第2季首破300億創新高
2022/7/5 11:06
（中央社記者鍾榮峰台北5電）網通晶片廠瑞昱6月自結合併營收跌破新台幣百億元、來到96.42億元，月減7.74%。儘管瑞昱第2季營收首次站上300億元，創單季新高，不過盤中股價走跌，最低來到319元，跌幅6%，續創2020年7月上旬以來波段低點。
瑞昱今天上午公告6月自結合併營收96.42億元，結束3月以來連續3個月單月營收站上百億元，較5月104.5億元下滑7.74%，不過較去年同期94.5億元增加2.03%。
瑞昱自結第2季合併營收304.99億元，較第1季297.56億元微增2.5%，首次單季營收站上300億元大關，創單季新高；累計今年前6月自結合併營收602.55億元，較去年同期491.8億元成長22.52%。
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法人指出，商用電腦市場需求熱絡，彌補消費型產品市場需求疲弱，加上網通晶片規格持續升級，推升瑞昱第2季業績成長創高。
展望今年營運，本土法人日前報告評估，瑞昱持續受惠Wi-Fi 6滲透率翻倍成長趨勢，加上商用需求1G/2.5G乙太網路持續成長，交換器、網路骨幹持續升級，預估瑞昱今年業績可突破1220億元、上看1240億元，年增15%至17%，創歷年新高可期，每股稅後純益可超過35元、上看40元，續創新高。（編輯：張均懋）1110705
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