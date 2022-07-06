王朝酒店改名再出發 結合社宅活化資產

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（中央社記者江明晏台北6日電）屹立台北近40年，前身為環亞飯店的台北王朝大酒店將更名再出發，新任總經理孫至堅上任後，積極活化空間，包括：其中300間房間將轉租物業公司發展社宅、出租閒置場域給商戶等，力拚營收極大化。

前身為環亞飯店的台北王朝大酒店屹立台北近40年，1983年開幕以來，經歷1次經營團隊轉換，2006年由仙妮蕾德集團入主，更名為台北王朝大酒店，2020年7月，富邦人壽砸新台幣268億元買下，再回租給仙妮蕾德集團，約期至2027年，一年租金約5億元。

飯店業近年遭逢疫情干擾營運，仙妮蕾德集團一度轉型防疫旅館，之後在防疫期間斥資逾5億元，改裝王朝酒店房間、優化宴會廳等空間，同時，為了改變形象，王朝大酒店將更名自創品牌「ILLUME茹曦酒店」，預計8月18日重新開幕。

ILLUME茹曦酒店總經理孫至堅過去長年在海外飯店業服務，接任新職後，觀察到王朝酒店的問題，包括：南京小巨蛋商圈沒落，一樓有很多空間閒置，沒有人氣、感覺冷清，因此規劃3步驟計畫，盼為老酒店注入活水。

他說，第一步要活絡商圈，第二，以酒店為最大展體，招募會員，結合周邊商家共同行銷，第三，串連全台單體精品酒店互通放大資源綜效，期望能很快完成目標。

他坦言，飯店業面臨微利時代的狀況下，盡量出租閒置空間，活化資產，譬如：委外經營健身房、停車場，不同樓層的其他空間也陸續出租給餐飲業、休閒業等商戶，未來都可結合房間專案行銷。

王朝酒店原有700多間客房，為全台客房數第三多飯店，僅次於台北君悅酒店850間與台北凱達飯店750間，孫至堅上任後，保留408間客房，而館內A區的300間則出租給兆基物業公司，和內政部合作社會住宅包租代管計畫，也將是全台飯店空間活化成社會住宅的最大量體案例，一年估可創造超過5000萬元的業外收入。

孫至堅表示，茹曦酒店希望爭取更多國旅親子客群入住，過去王朝酒店團客占一半，來自學生團、日客、陸客，未來希望團客不要超過35%，散客市場希望能達到65%，希望無疫情影響時，住房率能達55%，平均房價約3200元。（編輯：翟思嘉）1110706