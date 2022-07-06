所得稅手機申報今年達125萬件 首波退稅7/29入帳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北6日電）所得稅結算申報落幕，受惠今年手機報稅新增編修功能，財政部賦稅署表示，手機申報戶數上衝約125萬件，達成百萬目標；同時，7月29日為首波退稅，國稅局會以直撥退稅或寄發憑單方式進行，不會通知納稅義務人去ATM操作，提醒民眾留心詐騙電話。

賦稅署今天舉辦例行記者會指出，110年度所得稅結算申報已於6月30日截止，3批綜所稅退稅時間點落在今年7月29日、10月31日、明年1月18日，總計退稅金額達約新台幣535億元，退稅包含2種方式，即利用存款帳戶退稅和寄發退稅憑單。

賦稅署說明，有在綜所稅電子結算申報繳稅系統或結算申報書上，填妥金融或郵局帳戶等資料者，國稅局會於退稅日直接將應退稅款撥入指定存款帳戶，免經人工手續；未填寫者，國稅局會寄發退稅憑單，民眾須去金融機構領取退稅款。

首波退稅將至，賦稅署表示，國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，呼籲民眾留心詐騙電話。

同時，賦稅署指出，綜所稅納稅義務人利用離線版、線上版或手機版申報程式，透過網路辦理綜所稅結算申報者，若有依法必須檢具的相關證明文件及單據資料，應於今年7月11日前，以掛號寄交戶籍所在地國稅局，或就近送至任一國稅局所屬分局、稽徵所、服務處代收。

賦稅署進一步提醒，納稅義務人若是依稽徵機關提供網路下載，或臨櫃查詢的扣除額資料列報者，可免檢附繳費單據或證明文件，但列報非屬從網路下載或臨櫃查詢的扣除額者，仍應檢附相關文件。

至於購屋借款利息列舉扣除的其他證明文件，以及列報其他扣除項目如房屋租金支出及財產交易損失等，仍應依規定檢送相關單據憑證，供稽徵機關審核認定。

另外，賦稅署表示，企業利用網路辦理營利事業所得稅結算申報，屬採用會計師查核簽證申報，與其他須檢送相關書表及附件的申報案件，應於8月1日前，將會計師簽證報告書等，以紙本或光碟片寄交所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處。

同時，也可以在7月29日前，透過營利事業所得稅電子結（決）算申報繳稅系統軟體，以網路上傳前述資料。

財政部再次呼籲，納稅義務人申報所得稅，如有依法必須檢具證明文件者，應儘速於規定期限內送寄至稽徵機關，以免權益受損。（編輯：潘羿菁）1110706