力成6月營收創新高 第2季業績同步締新猷

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體封測廠力成自結6月合併營收新台幣80.92億元，續創單月新高，第2季自結營收232.63億元，也創單季新高。

力成下午公布6月自結合併營收80.92億元，較5月78.41億元增加3.2%，比去年同期70.63億元增加14.57%；第2季自結營收232.63億元，較第1季208.3億元成長11.68%，力成6月和第2季營收分別創單月和單季新高。

累計今年前6月力成自結合併營收440.94億元，較去年同期390.5億元增加12.92%，也創同期新高。

法人指出，力成第2季營收創新高，主要是動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（Flash）封測需求強勁，邏輯晶片封測持穩；預估今年力成業績有機會逐季成長創高。

產能利用率方面，力成先前預期第2季封裝稼動率可到90%至95%高檔水準。

中國陝西省西安市COVID-19疫情擴散，全市從6日起實施7天「臨時性管控」，力成表示對西安廠影響不大，將宿舍員工安排至酒店住宿分流管理。（編輯：張均懋）1110707