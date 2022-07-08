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各國相繼開國門 雄獅：6月東南亞機票銷量月增近6成

2022/7/8 13:31
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（中央社記者江明晏台北8日電）隨著各國邊境解封，激勵機票銷售業績谷底反彈，泰國7月1日起放寬入境規定，據雄獅旅遊觀察，6月東南亞機票銷售量較5月成長57%。

泰國7月1日起放寬入境規定，根據雄獅旅遊觀察，6月東南亞機票銷售量較5月成長57%，目前共有華航、長榮、星宇營運台北往返曼谷的航班。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，泰國是機票、飯店、交通等漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，吸引不少旅客開始著手規劃旅遊行程。

賴一青指出，由於疫後旅遊型態的改變，旅客希望可以停留較長時間，因此雄獅旅遊推出自由行，上架一週以來旅客反應不俗。

賴一青說，目前泰國已有學術交流、運動賽事、自由行等需求出現，也接獲不少企業奬勵旅遊團、高爾夫球團詢問，待未來開放組團旅遊後，相信會成為相當熱門的旅遊目的地。

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此外，許多民眾已開始搶訂下半年或是明年過年機票，根據易遊網機票6月下旬公布的銷售數據指出，自日韓相繼宣布開放政策後，機票搜尋量不斷攀升，短程熱搜3大航點為東京、首爾、曼谷；而受惠長程線與中遠期機票持續熱銷，單日機票營收更已突破8位數。

票價方面，易遊網表示，由於全球通膨加上燃油價格上漲，未來機票成本勢必會增加，然目前航班數尚未完全恢復，票價是否還有機會下修，還是得以未來市場供需為準。（編輯：趙蔚蘭）1110708

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