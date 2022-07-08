面板市場紛擾 友達、群創6月營收年減近4成
2022/7/8 17:09
（中央社記者潘智義台北8日電）受面板價格下跌影響，友達今天公布6月合併營收新台幣206.9億元，較5月減少5.8%，年減39%；群創公布6月合併營收193億元，較5月增加7.1%，年減38.8%。
友達透過新聞稿說明，今年第2季合併營收628.8億元，較第1季減少22.9%，較去年同期減少34.3%。群創今年第2季自結合併營收579億元，較第1季減少17.1%，較去年同期減少37.9%。
友達指出，6月面板總出貨面積達158.5萬平方公尺，較5月減少9.7%。今年第2季面板總出貨面積達491.9萬平方公尺，較第1季減少18.7%，與去年同期相比減少23.2%。
群創說明，6月大尺寸面板合併出貨量共計1119萬片，較5月增加5.7%；6月中小尺寸面板合併出貨量共計3039萬片，較5月增加11.1%。
群創第2季大尺寸面板合併出貨量共計3245萬片，較第1季出貨量3493萬片減少7.1%；第2季中小尺寸面板合併出貨量共計8427萬片，較第1季出貨量6684萬片增加26.1%。（編輯：楊蘭軒）1110708
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