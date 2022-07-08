台驊上半年營收創新高 看好空運運價第3季走高

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台驊投控今天公布今年上半年合併營收為181.49億元，年增31.87%，創歷年同期新高。展望後市，台驊表示，庫存逐漸去化、年終採購等預估將推升海運貨量，另隨著高附加價值出貨量漸大，空運運價在第3季也有望逐漸走高。

另外，台驊今年6月合併營收為新台幣23.63億元，年減24.93%

台驊今年上半年業務別整體營收方面，海運營收134.19億元，占集團營收比73.94%，年增44.2%；內貿物流營收12.28億元，占集團營收比6.77%，年增19.33%；空運業務營收28.35億元，占集團營收比15.62%，年增3.4%；鐵路業務營收6.65億元，占集團營收比3.66%，年減2.91%。

台驊說明，6月整體營收影響主因為上海封城造成供應鏈中斷，影響長三角周邊區域製造業運作，東南亞市場也因原物料半成品物流受挫，使得出貨大量減少；又因美國升息造成通膨壓力，加上零售端存貨仍偏高，俄烏戰爭造成石油短缺，影響原物料上漲等各種不利因素，以至於解封後未如預期出現報復性出貨潮，一併影響貨櫃運價未如預期上漲。

台驊指出，雖然第2季有諸多不利因素干擾，但海運美國線5月新合約運價是去年2倍以上，即便運量略減，對營收仍有助益。且在第1季高運價及高運量效益下，今年第上半年海運業務仍達成年增44.20%的成績；空運業務受上海封城及淡季影響，上半年整體營收較去年同期持平。

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台驊表示，除本業發展外，台驊也投資物流相關產業，包括貨櫃、貨代及航太等相關公司，因去年獲利狀況佳，今年均有不錯的配息，截至6月底已除息的現金股利計入損益設算，貢獻第2季每股盈餘估算超過3元。

展望下半年，台驊指出，隨著庫存逐漸去化，加上年終採購及季節性需求推升下，海運出貨量可望回溫增長並支撐運價；空運方面，根據國際航空運輸協會（IATA）預測，航空市場今年貨運增幅5%，隨著旺季到來，高附加價值產品出貨量漸大，運價第3季有望逐漸走高；中國內銷市場在疫情後已回復熱絡，加上中美貿易戰造成供應鏈重組，形成中國大陸既生產又消費的「雙循環經濟」模式，對於內貿倉儲運輸需求將持續增長。（編輯：楊凱翔）1110708