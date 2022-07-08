久陽上半年營收增逾3成 審慎樂觀看下半年
2022/7/8 20:23
（中央社記者賴言曦台北8日電）台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密公告6月自結合併營收新台幣4.19億元，年增15.63%；累計上半年合併營收23.19億，年增36.06%。
久陽指出，近期將召開臨時董事會訂定增資基準日，預計調整營運與財務後，下半年可審慎樂觀看待。
久陽今天透過新聞稿表示，螺絲本業因應市場狀況，集團策略性調整營運規劃，在產線部分持續優化產品良率，降低成本；接單及出貨部分，在積極擴展業務後，接單量較5月成長24%，並全力出貨增強營運績效，但出貨量仍受塞港影響，須持續觀察市場變化。
久陽也提到，申辦的轉換公司債與現金增資案已於7月1日經金管會核准通過，並將在近日內召開臨時董事會訂定增資基準日。
久陽說明，這次募集的資金將用於償還銀行借款，降低負債比率同時充實營運資金，預期將可強化財務結構、提升償債能力及資金融通彈性。整體而言，在營運與財務調整後，對下半年抱持審慎樂觀看法。
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轉投資部分，久陽表示，子公司榮福公司焚化爐業務穩定成長，下一階段規劃爭取「台南城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」，以擴展營業規模；孫公司台鋼能源的太陽能案場版圖持續增長，新增的2處案場已建置完成，並規劃7月併聯發電，為營收成長挹注新動能。
久陽董事長孫正強表示，因應市場需求，彈性調整策略，使螺絲本業接單動能維持穩健，未來將持續提升營運績效與強化體質，加上轉投資事業不斷擴展業務規模與多樣性，可望帶動今年整體營運再締新猷。（編輯：楊蘭軒）1110708
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