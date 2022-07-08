海碩離岸風電通過環評初審 規劃台灣首座浮式風場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北8日電）由上緯新能源（SRE）、天力離岸風電、永冠能源、雲豹能源合資成立的「離岸風電台灣隊」今天宣布，在苗栗外海規劃的「Formosa 5 海碩離岸風電」通過環保署專案小組初審，是首個取得第三階段區塊開發資格的浮動式風場。

有鑑於台灣目前尚無浮動式風場先例，開發團隊除對環評委員的肯定表達由衷感謝，也期許隨著「Formosa 5 海碩離岸風電」取得選商門票，未來可望藉此推動在地產業鏈的發展，將相關核心技術根留台灣。

與固定式基礎結構的離岸風場不同，浮式風場採用浮動式的水下基礎平台，適用於水深超過50公尺的區域，減少打樁並降低噪音及施工對海域環境的危害；浮式平台與風機可在岸上組裝的特性，也能減少海上施工風險，並節省水下基礎的安裝時間。

在審查過程中，開發團隊也主動承諾致力規劃對環境最友善的工程設計。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

上緯新能源執行長蘇容儀表示，作為由本地企業合資結盟的離岸風電開發團隊，將全力把握浮動式風場發展的先機；透過風場規劃，在台灣推動並建立浮式風場的產業供應鏈，留住前瞻核心技術，未來更有機會打入國際市場，讓台灣離岸風電產業持續走在趨勢前沿。

「Formosa 5 海碩離岸風電」位於苗栗後龍鎮外海，離岸最近20公里，面積約157平方公里，水深介於65至80公尺，單支風機裝置容量介於9.5MW至20MW，最大裝置容量可達1536MW，未來取得政府相關許可，期望完工後進入商轉，為近數百萬家戶一年所需的用電量。（編輯：楊蘭軒）1110708